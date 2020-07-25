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السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

السبت 25/يوليه/2020 - 11:30 م
وصفة سحرية لـ نسف
وصفة سحرية لـ نسف الدهون
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حياة عبد العزيز
حذر الخبراء من أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى كورونا.

تقول دراسات متعددة وفقا لموقع "timesofindia"، أن الأشخاص البدناء أكثر عرضة للوفاة ايضًا بسبب ضعف الجهاز المناعي.

لذلك يجب اتباع الوصفات الطبيعية التي تعمل على نسف الدهون.

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مكونات مشروب لنسف الدهون:
ملعقة زنجبيل.
نصف ملعقة بذر كتان.
ملعقة من القرفة.
نصف ليمونة.

طريقة الاستخدام
1-  امزجى المكونات وقومى بغليها لدقائق ثم تصفيتها في وعاء.
2- تناول كوب منه على مدار اليوم لمدة 7 أيام بجانب إتباع نظام غذائى متوازن لحرق الدهون.

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