العالم فى خطر.. أكبر زيادة للإصابة بكورونا خلال 24 ساعة

خطر يهدد العالم بسبب الوباء العالمي، فقط سجل العالم زيادات قياسية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات 284196، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، كما زاد عدد الوفيات إلى 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل.





وفقا لموقع العربية نت، أن اكبر عدد قياسي سابق سجلتة حالات الإصابة هو 259848 حالة في 18 يوليو، إلى ذلك يبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو حتى الآن ارتفاعًا من 4600 حالة في يونيو.





كانت المنظمة قد سجلت 69641 حالة جديدة في الولايات المتحدة و67860 في البرازيل و49310 حالات في الهند و13104 حالات في جنوب أفريقيا.

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وتعتبر هذه اكبر زيادة في الوفيات الجديدة مسجلة في بيرو إذ أودى المرض بحياة 3876 شخصًا هناك، بينما بلغ عدد الوفيات الجديدة في البرازيل 1284 شخصًا و1074 في الولايات المتحدة و790 في المكسيك و740 في الهند.



كما راجعت بيرو مؤخرًا البيانات الخاصة بمرض كوفيد-19 وزادت في يوم واحد حصيلة الوفيات بواقع ثلاثة آلاف ليتخطى الإجمالي 17 ألفًا.