AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

العالم فى خطر.. أكبر زيادة للإصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 25/يوليه/2020 - 05:12 ص
العالم فى خطر اكبر
العالم فى خطر اكبر زيادة للإصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

خطر يهدد العالم بسبب الوباء العالمي، فقط سجل العالم زيادات قياسية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد  الحالات 284196، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، كما زاد عدد الوفيات إلى 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل.


وفقا لموقع العربية نت، أن اكبر عدد قياسي سابق سجلتة حالات الإصابة هو 259848 حالة في 18 يوليو، إلى ذلك يبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو حتى الآن ارتفاعًا من 4600 حالة في يونيو.


كانت المنظمة قد سجلت 69641 حالة جديدة في الولايات المتحدة و67860 في البرازيل و49310 حالات في الهند و13104 حالات في جنوب أفريقيا.

اقرأ أيضا 

فيديو جراف قناع يحمى من فيروس كورونا والعطش 


وتعتبر هذه اكبر زيادة في الوفيات الجديدة مسجلة في بيرو إذ أودى المرض بحياة 3876 شخصًا هناك، بينما بلغ عدد الوفيات الجديدة في البرازيل 1284 شخصًا و1074 في الولايات المتحدة و790 في المكسيك و740 في الهند.

كما راجعت بيرو مؤخرًا البيانات الخاصة بمرض كوفيد-19 وزادت في يوم واحد حصيلة الوفيات بواقع ثلاثة آلاف ليتخطى الإجمالي 17 ألفًا.

الهند ثالث دولة في العالم
 وأصبحت الهند في 17 يوليو ثالث دولة في العالم تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى ذلك يقول خبراء في الأمراض الوبائية إن الهند لا زال أمامها على الأرجح عدة أشهر قبل الوصول إلى ذروة تفشي المرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى معدل تضاعف للإصابات.. هل تصبح أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي كورونا الجديدة؟

رابع أكبر بؤرة في العالم.. الهند تسجل 18552 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

50203 حالات.. أمريكا تسجل رقما قياسيا خلال 24 ساعة في الإصابة بفيروس كورونا

بعدد وفيات كورونا.. المكسيك تسجل كـ خامس أكبر دولة في العالم والثانية في أمريكا اللاتينية

ارتفاع قياسي.. الهند تسجل حوالي 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

في أكبر حصيلة يومية.. الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. الأحمر يسحق سموحة برباعية نظيفة.. صالح جمعة على دكة البدلاء بعد شائعة توقيعه للزمالك

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

رجل قاسي يسحل كلب ويلكمه بعنف على وجهه.. فيديو

والد شهيد الشهامة بالدقهلية يروي تفاصيل وفاة نجله.. فيديو

بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادي عالمي في عهد مرتضى منصور

رسائل أردوغان من منبر آيا صوفيا.. من سيف محمد الفاتح إلى اتفاقية لوزان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز