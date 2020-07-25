علماء: فيروس كورونا سيستمر فترة طويلة ولن ينتهى بسهولة

مع استمرار انتشار فيروس كورونا التاجي بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها ، يتساءل الكثيرون: كيف سينتهي هذا الوباء من على وجه الأرض؟ ففي مقابلة متلفزة هذا الأسبوع ، كرر الرئيس ترامب اعتقاده بأن الفيروس سيحرق نفسه عاجلًا أم آجلًا.

وأضاف ترامب لشبكة فوكس نيوز كريس والاس "سأكون على حق في النهاية سوف يختفي الفيروس ، وسأكون على حق".





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لكن العلماء يرون بشكل متزايد أن هذا الفيروس لن يختفي، وذلك خلال مقابلات ومراسلات مع أكثر من اثني عشر باحثًا حول العالم ، حيث يعتقد أن الغالبية العظمى من العلماء أن فيروس سيستمر على مستوى ما لفترة طويلة في أماكن مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفقا لموقع "أن بي أر"، المتخصص في الصحة ، فإن هؤلاء الباحثون يقولون إنه حتى يكون هناك لقاح فعال في الاستخدام على نطاق واسع ، فإن مستويات المناعة لن تكون عالية بما يكفي لتحقيق ما يسمى بمناعة القطيع، لافتين إلى أن هذه هي النقطة الحاسمة التي يبدأ فيها المرض في حرق نفسه لأن الكثير من الناس محصنين بحيث لا يمكنهم الاستمرار في الانتشار.

تستند وجهة نظر هؤلاء العلماء بأن الفيروس سيستمر إلى أدلة متزايدة على أن المناعة قد لا تكون مباشرة كما افترض لأول مرة وأن الفيروس ينتشر ببطء نسبيًا، لا يزال بإمكان اللقاح منع المرض أو تقليل شدته ، ولكن من المحتمل أن ذلك لن يمسح به فيروس كورونا بالعالم.