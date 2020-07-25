بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة ترصد لحظة مغادرة مريض مسن في الرابعة والستين من عمره المستشفى بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) استمر لمدة 128 يومًا، وكادت العدوى المميتة خلال هذه الفترة تودي بحياته أكثر من مرة.





وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فإن المريض "لاري كيلي"، وهو من مدينة "نيويورك" الأمريكية غادر المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي الذي كان مسئولًا عن رعايته، وسادت أجواء احتفالية بمناسبة تعافيه وعودته لمنزله في الآونة الأخيرة، وكان الموقف مؤثرًا وخاصة عندما اجتمع شمله بشريكة حياته وابنته للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، بعد أن نُقل إلى المستشفى إثر معاناته من أعراض فيروس "كورونا"









يشار إلى أن "كيلي" ظل لمدة 51 يومًا على جهاز التنفس الصناعي إثر تدهور حالته الصحية، ومعاناته من نوبات متكررة ، الأمر الذي دفع المحيطين به للاعتقاد بأن المرض سيودي بحياته، وخاصة بالنظر إلى فئته العمرية.





وقال المسن في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه كان في حالة سيئة للغاية، مؤكدًا على أن تعافيه من العدوى المميتة بمثابة معجزة.





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ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "كيلي" كان قد أرسل رسالة مؤثرة لزوجته "دون" قبل قيام الأطباء بوضعه على جهاز التنفس الصناعي قال لها فيها "لن أستسلم أبدًا".



