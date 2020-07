دواء لعلاج الصداع النصفي يتسبب في إصابة سيدة بمرض نادر من العصور الوسطى

جدير بالذكر أن تقريرًا نُشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مجلة "The New England Journal of Medicine" الطبية الأمريكية تناول تفاصيل هذه الحالة النادرة بالكامل، وأفاد الخبراء المسئولون عن إعداد هذا التقرير، وهم من كلية الطب الحكومية بمدينة "ثيروفانانثابورام" الواقعة جنوب الهند، بأن المريضة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، عانت من تغير في لون قدميها وصعوبة في السير، كما كانت ساقاها باردتين عند اللمس.