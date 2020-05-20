أعراض الإسهال الحاد.. ودليله على هذه الأمراض

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الاسهال الحاد الذى يدل على إصابتهم بالعديد من الأمراض.

وكشف موقع هيلث عن تعريف للإسهال الحاد، وهو حركة الأمعاء اللينة والمائية والمتكررة أكثر من اللازم، مع حدوث تقلصات مؤلمة في البطن مع تبرز كميات أكبر من المعتاد.



وأضاف الموقع أن حالات الإسهال تختلف في أعراضها وحِدَّتها ومدة استمرارها.

الإسهال الحاد، الذي يدوم من يومين حتى أسبوعين، غالبًا ما يحدث بسبب عَدوى بكتيرية، أو فيروسية، أو طفيلية.





وأوضح: أما الإسهال المزمن، فيدوم لفترات أطول من الإسهال الحاد، عادةً ما تكون لأكثر من أربعة أسابيع.

وقد يكون الإسهال الحاد دليلًا على وجود اضطرابات صحية أخرى، مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، أو مشاكل أقل حِدة، مثل القولون العصبي المُتهيِّج.