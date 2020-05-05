الخروب مشروب رمضاني يعالج الإسهال

يعد الإسهال من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر سواء بين الأطفال الصغار أو الشباب أو كبار السن.. لكن هل تعلم أن هناك مشروبا رمضانيا قادرا على علاجه؟





ذكر موقع " webmd" أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول العصير المستخرج من قرون الخروب الخام أو تناول مسحوقه يقلل من مدة الأعراض لدى الأطفال والرضع المصابين بـ الإسهال الحاد.









وأكد الموقع ان للخروب فوائد اخرى غير علاج الاسهال ، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول لب الخروب أو منتج خروب معين عن طريق الفم لمدة تصل إلى 6 أسابيع يقلل من الكوليسترول السيئ.





ويحتوى الخروب على البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL مما يساعد على تحسين الصحة العامة وانقاص الوزن.





يذكر أن تناول العصائر المثلجة بعد المعاناة من العطش والحر طوال ساعات الصيام يعرض الجسم لمتاعب كثيرة لذا يفضل تناول عصير الخروب الطبيعي بدرجة حرارة متوسطة.



