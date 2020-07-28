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احمي نفسك من كورونا في إجازة العيد.. الناظر يكشف السر وراء شرب المياه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:40 م
اهمية المياه
اهمية المياه
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك مجموعة من النصائح للمواطنين للحماية من فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يجب الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي خلال إجازة عيد الأضحى وتجنب السلام بالأحضان والقبلات وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا عند الخروج للشارع لشراء احتياجات العيد أو عند الذهاب للمطاعم والمقاهي.

واكد على ضرورة ارتداء الكمامة لانه ثبت انها الوسيلة المثلى للوقاية من فيروس كورونا، والاستغناء عنها فقط اثناء الشرب والأكل.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية إلى ضرورة شرب المتعافين من كورونا المياه بكميات كبيرة للمساعدة في حدوث سيولة للدم لمنع حدوث أي جلطات، لافتًا إلى أهمية تجنب الأكلات والمشروبات المكشوفة خلال هذه الفترة والحرص على تناول السلطة الخضراء والاستفادة من أشعة الشمس في الفترة بعد الساعة الرابعة عصرًا للحصول على فيتامين دي لرفع المناعة وتجنبها خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

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