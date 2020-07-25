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مرأة

كيف تحمي بشرتك في الصيف؟.. هاني الناظر يجيب

السبت 25/يوليه/2020 - 11:14 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن المستلزمات الأساسية التي يجب أن تتواجد في حقيبة كل فتاة لحماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس في الصيف.

وجاءت نصائح الناظر فيما يلي :

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1- ضرورة وجود زجاجة ماء لترطيب الجسم في الصيف.

2- استخدام الخيار لأنه يعمل على تعويض الجسم من فقدان الماء.

3- وجود كريم حماية للشمس يناسب البشرة.

4- مخلل لتناولها أثناء التعرق.

5- أسبرين لتناوله عند الإصابة بالصداع.

6- كريم للحروق.
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