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مرأة

سؤال وجواب.. هاني الناظر يقدم علاجا لأكثر أمراض الجلدية بالصيف

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا لتلقي استفسارات من المتابعين عن مشاكل الجلدية. وكتب الناظر بعد تلقي 18 الف سؤال فكانت اكثر الاسئلة المتكررة عن مشاكل البشرة وهي 



ماهو افضل كريم  لنضارة البشرة ؟
 QV Face cream دهان يوميا .. 


واقي للشمس يناسب انواع البشرة المختلفة ؟ 
+Floxia SPF 50 او Bobaai cream 

 كريم لتفتيح البقع الداكنة بالجسم ؟
 Depiderm او Avene depigment .

  كريم للهالات تحت العين ؟ 
AAPE eye cream 
 افضل علاج للنمش ؟ 
الليزر هو العلاج الأمثل للنمش
 حل مشكلة كعب القدمين الجاف المشقق خصوصا في الشتاء ؟
 دهان يوميا مساء ب carbamide .

علاج تينيا  الأظافر خصوصا أظافر القدم  علاجها  ؟ 
دهن الأظافر مرتين يوميا بسائل canesten او Batrafen اربعة شهور ..

 للوقاية من الحساسية  نتيجة صابون الغسيل وعلاجها؟ 
لابد من ارتداء جوانتي اثناء الغسيل ولعلاجها ندهن بكريم Tarolimus مرتبن يوميا ..

 هل صابون الديتول خطر صحيح علي الجلد ؟
 خطر جدًا .

 افضل صابون للاستحمام ؟
 صابونة الجلسرين وخاصة اصحاب البشرة الحساسة 

افضل غسول للوجه يمنع ظهور حبوب الشباب وينظف الرؤوس السوداء ؟
 نغسل الوجه صباحا ومساء StarVille facial wash اوبCleanance cleanings waterAvene 


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