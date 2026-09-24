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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع في تعاملات البورصة

مؤشر البحرين
مؤشر البحرين
أ ش أ

 أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1,903.49 بارتفاع وقدره 0.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 915.35 بارتفاع وقدره 4.12 نقطة عن معدل إقفاله السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا و877 ألفًا و876 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و52 ألفًا و351 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 141 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 84.35% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

مؤشر البحرين ارتفاع معدل الإقفال قطاع المال وقطاع العقارات

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