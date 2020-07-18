بـ مكون واحد.. تخلصي من جميع مشاكل البشرة في لحظات

يتعرض جلدك يوميًا للسموم القاسية والشوائب والملوثات التى يمكن أن تؤدي لتراكمها، وسد مسام الجلد مما يجعل بشرتك تبدو مملة وبلا حياة.
لهذا السبب ، من المهم للغاية إزالة السموم من بشرتك من حين لآخر، يمكن لإزالة السموم إزالة الحطام من بشرتك بشكل فعال واستعادة بشرة بشرتك الطبيعية، ومنع ظهور حب الشباب وما إلى ذلك.
وكشف موقع "boldsky" اهم الخطوات لتنظيف بشرتك والتخلص من السموم...
- ملح البحر بالماء
- ضع ½ ملعقة صغيرة من ملح البحر في كوب مملوء بالماء واخلطه جيدا.
- اشطفي وجهك بهذا المحلول محلي الصنع
- واتركي البقايا على البشرة لمدة 5 دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.
- استخدم محلول ملح البحر هذا أسبوعيًا لإزالة السموم من بشرتك تمامًا.
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- ملح البحر بزيت فيتامين هـ
- اخلط القليل من ملح البحر مع الزيت المستخرج من كبسولتين من فيتامين هـ.
- انشر المادة الناتجة على وجهك واتركها لمدة 10 دقائق.
- اغسله بمنظف خفيف للوجه وماء فاتر.
- يمكن أن يزيل الاستخدام الأسبوعي لهذه العجينة الحطام من بشرتك.
- بخار ملح البحر
- أضف ملعقة صغيرة من ملح البحر إلى قدر مملوء بالماء ودعه يغلي قليلًا.
- اخلعي القدر من الموقد وضعيه على الطاولة وأخرج البخار منه لمدة 5-10 دقائق.
- جرب بخار ملح البحر هذا أسبوعيًا لإزالة السموم من بشرتك وجعلها تبدو منتعشة للغاية.