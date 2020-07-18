بـ مكون واحد.. تخلصي من جميع مشاكل البشرة في لحظات

- ملح البحر بزيت فيتامين هـ

- انشر المادة الناتجة على وجهك واتركها لمدة 10 دقائق.

- اغسله بمنظف خفيف للوجه وماء فاتر.

- يمكن أن يزيل الاستخدام الأسبوعي لهذه العجينة الحطام من بشرتك.

- بخار ملح البحر

- أضف ملعقة صغيرة من ملح البحر إلى قدر مملوء بالماء ودعه يغلي قليلًا.

- اخلعي ​​القدر من الموقد وضعيه على الطاولة وأخرج البخار منه لمدة 5-10 دقائق.

- جرب بخار ملح البحر هذا أسبوعيًا لإزالة السموم من بشرتك وجعلها تبدو منتعشة للغاية.



