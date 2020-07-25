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مرأة

لو بتعاني من دهون البشرة.. إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف

السبت 25/يوليه/2020 - 08:30 م
إليك 4 نصائح ذهبية
إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف
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حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من الفتيات من الزيوت الدهنية التي تنتجها البشرة خلال فصل الصيف الجلد، والذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب ، مما يجعل بشرتك تبدو باهتة.

وكشف موقع "timesofindia"،عن نصائح للحفاظ على البشرة في فصل الصيف والتخلص من الدهون.

1- عدم وضع المكياج 
واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على نظافة بشرتك هي تجنب تطبيق الكثير من المنتجات، حيث  المكياج الثقيل يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت. 

2- مناديل البشرة 
يجب على الفتاة دائمًا الاحتفاظ بالمناديل الخاصة بالبشرة في الحقيبة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الطقس الحار. 

3- غسل البشرة
واحدة من أفضل عادات العناية بالبشرة التي يجب اتباعها خلال هذا الطقس هي غسل وجهك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

4- الوصفات الطبيعية
الوصفات الطبيعية هي الخيار الأمثل للحفاظ على البشرة في فصل الصيف.

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