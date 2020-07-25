لو بتعاني من دهون البشرة.. إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف

تعاني الكثير من الفتيات من الزيوت الدهنية التي تنتجها البشرة خلال فصل الصيف الجلد، والذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب ، مما يجعل بشرتك تبدو باهتة.
وكشف موقع "timesofindia"،عن نصائح للحفاظ على البشرة في فصل الصيف والتخلص من الدهون.
1- عدم وضع المكياج
واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على نظافة بشرتك هي تجنب تطبيق الكثير من المنتجات، حيث المكياج الثقيل يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت.
2- مناديل البشرة
يجب على الفتاة دائمًا الاحتفاظ بالمناديل الخاصة بالبشرة في الحقيبة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الطقس الحار.
3- غسل البشرة
واحدة من أفضل عادات العناية بالبشرة التي يجب اتباعها خلال هذا الطقس هي غسل وجهك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
4- الوصفات الطبيعية
الوصفات الطبيعية هي الخيار الأمثل للحفاظ على البشرة في فصل الصيف.
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