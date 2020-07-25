لو بتعاني من دهون البشرة.. إليك 4 نصائح ذهبية في الصيف

تعاني الكثير من الفتيات من الزيوت الدهنية التي تنتجها البشرة خلال فصل الصيف الجلد، والذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب ، مما يجعل بشرتك تبدو باهتة.





وكشف موقع "timesofindia"،عن نصائح للحفاظ على البشرة في فصل الصيف والتخلص من الدهون.





1- عدم وضع المكياج

واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على نظافة بشرتك هي تجنب تطبيق الكثير من المنتجات، حيث المكياج الثقيل يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت.





2- مناديل البشرة

يجب على الفتاة دائمًا الاحتفاظ بالمناديل الخاصة بالبشرة في الحقيبة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الطقس الحار.





3- غسل البشرة

واحدة من أفضل عادات العناية بالبشرة التي يجب اتباعها خلال هذا الطقس هي غسل وجهك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.





4- الوصفات الطبيعية

الوصفات الطبيعية هي الخيار الأمثل للحفاظ على البشرة في فصل الصيف.





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