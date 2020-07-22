بدون ليزر.. مكون واحد من مطبخك يخلصك من كافة عيوب البشرة

فوائد طبية مذهلة لل كركم لتعزيز المناعة وإضفاء وَهَج لبشرتك؛ بسبب قدرته على الحد من حب الشباب والذى يسبب الإصابة البكتيرية وانسداد المسام.





حب الشباب ووفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندي؛ يساعد الكركم أيضًا على مكافحة تصبغ الجلد، وبالتالي يخفف من ضغوط التعامل مع ندباتبعد زوال حب الشباب.









إليك قناع الكركم وبذور الشيا







يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بشكل معتدل للحفاظ على نظافتها وجمالها وخالي من حب الشباب لفترة طويلة..





ماذا تحتاجين





ملعقة كبيرة زبادي

½ ملعقة صغيرة كركم



نصف ملعقة جل صبار



نصف ملعقة بذور الشيا





طريقة التطبيق:





يمزج اللبن والكركم في وعاء للحصول على عجينة ناعمة.





ضعى العجين على المناطق المصابة.







اتركيه لمدة 15 دقيقة.



