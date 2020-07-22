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مرأة

بدون ليزر.. مكون واحد من مطبخك يخلصك من كافة عيوب البشرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:31 ص
البشرة
البشرة
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لمياء الياسين
فوائد طبية مذهلة للكركم  لتعزيز المناعة وإضفاء وَهَج لبشرتك؛ بسبب قدرته على الحد من حب الشباب والذى يسبب الإصابة البكتيرية وانسداد المسام. 

ووفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندي؛ يساعد الكركم أيضًا على مكافحة تصبغ الجلد، وبالتالي يخفف من ضغوط التعامل مع ندبات حب الشباب بعد زوال حب الشباب.


إليك قناع الكركم وبذور الشيا

يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بشكل معتدل للحفاظ على نظافتها وجمالها وخالي من حب الشباب لفترة طويلة..

ماذا تحتاجين

ملعقة كبيرة زبادي
½ ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة جل صبار
نصف ملعقة بذور الشيا

طريقة التطبيق:

يمزج اللبن والكركم في وعاء للحصول على عجينة ناعمة.

ضعى العجين على المناطق المصابة.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفيه جيدًا لاحقًا
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