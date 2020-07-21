نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

يتعرض الكثير من الفتيات للإصابة بحب الشباب، ويحدث عادة بسبب الإصابة البكتيرية وانسداد المسام، كما يجلب معه الالتهاب والتهيج والألم والحكة.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات الطبيعية للكركم في علاج حب الشباب..

- الكركم والصبار

الصبار هو نبات غني بالخصائص الطبية، ثبت أنه فعال ضد حب الشباب وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات التي تساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع.





ماذا تحتاج

½ ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة كبيرة جل من الصبار





تعليمات الإستخدام

في وعاء ، اخلطي جل الصبار مع الكركم وجل الصبار.

ضع الخليط على المنطقة المصابة.

اتركيه على بشرتك لحوالي 10 دقائق.

اشطفه لاحقًا باستخدام الماء العادي.





- الكركم والعسل العسل هو مادة مطرية فعالة للبشرة، لذلك بينما يقوم الكركم بوظيفته في محاربة حب الشباب ، يتأكد العسل من أن بشرتك رطبة وناعمة إلى جانب ذلك ، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا للعسل تمنع نمو البكتيريا على الجلد مما يجعله علاجًا فعالًا لحب الشباب.

ماذا تحتاج 1 ملعقة صغيرة كركم ½ ملعقة صغيرة من العسل الخام

تعليمات الإستخدام خذ العسل في وعاء. أضف الكركم إليه وامزج جيدًا. ضع الخليط على وجهك أو فوق حب الشباب. اتركيه على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة. اشطفيه باستخدام الماء لاحقًا.

- الكركم واللبن يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بشكل معتدل للحفاظ على نظافتها وجمالها وخالي من حب الشباب لفترة طويلة.

ماذا تحتاج 2 ملعقة كبيرة زبادي ½ ملعقة صغيرة كركم

تعليمات الإستخدام نمزج اللبن والكركم في وعاء للحصول على عجينة ناعمة. ضع العجينة على المناطق المصابة. اتركه لمدة 15 دقيقة. اشطفه جيدًا لاحقًا.







