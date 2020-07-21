AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:31 م
الكركم لعلاج حب الشباب
الكركم لعلاج حب الشباب
Advertisements
نهى هجرس
يتعرض الكثير من الفتيات للإصابة بحب الشباب، ويحدث عادة بسبب الإصابة البكتيرية وانسداد المسام، كما يجلب معه الالتهاب والتهيج والألم والحكة. 

والكركم مليء بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات وله تأثيرات علاجية على الجلد، ويحتوي على مكون فعال قوي ، الكركمين والبوليفينول الذي يساعد على محاربة حب الشباب ، وشفاء الجلد وتهدئة الجلد الملتهب، كما يساعد الكركم أيضًا على مكافحة تصبغ الجلد ، وبالتالي يخفف من ضغوط التعامل مع ندبات حب الشباب بعد.


ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات الطبيعية للكركم في علاج حب الشباب..

- الكركم والصبار 
الصبار هو نبات غني بالخصائص الطبية، ثبت أنه فعال ضد حب الشباب وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات التي تساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع. 

 ماذا تحتاج 
½ ملعقة صغيرة كركم 
2 ملعقة كبيرة جل من الصبار 

تعليمات الإستخدام 
في وعاء ، اخلطي جل الصبار مع الكركم وجل الصبار. 
ضع الخليط على المنطقة المصابة. 
اتركيه على بشرتك لحوالي 10 دقائق. 
اشطفه لاحقًا باستخدام الماء العادي.

- الكركم والعسل 
العسل هو مادة مطرية فعالة للبشرة، لذلك بينما يقوم الكركم بوظيفته في محاربة حب الشباب ، يتأكد العسل من أن بشرتك رطبة وناعمة إلى جانب ذلك ، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا للعسل تمنع نمو البكتيريا على الجلد مما يجعله علاجًا فعالًا لحب الشباب. 

ماذا تحتاج 
1 ملعقة صغيرة كركم 
½ ملعقة صغيرة من العسل الخام 

تعليمات الإستخدام 
خذ العسل في وعاء. 
أضف الكركم إليه وامزج جيدًا. 
ضع الخليط على وجهك أو فوق حب الشباب. 
اتركيه على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة. 
اشطفيه باستخدام الماء لاحقًا.

- الكركم واللبن 
يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بشكل معتدل للحفاظ على نظافتها وجمالها وخالي من حب الشباب لفترة طويلة. 

ماذا تحتاج 
2 ملعقة كبيرة زبادي 
½ ملعقة صغيرة كركم 

تعليمات الإستخدام 
نمزج اللبن والكركم في وعاء للحصول على عجينة ناعمة. 
ضع العجينة على المناطق المصابة. 
اتركه لمدة 15 دقيقة. 
اشطفه جيدًا لاحقًا.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

13 علاجا لبثور اللسان ..اختر ما يناسبك

5 علاجات منزلية للحروق البسيطة.. 4 للماء الساخن

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب فى أقل وقت

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

بملعقة عسل وهذا الجل.. علاج سحري للحروق السطحية

بدون بوتكس أو فيلر.. أسرع قناع لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد

ترشيحاتنا

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

إحالة أوراق المتهمين بخطف واغتصاب فتاة فرشوط إلى فضيلة المفتي

محافظ الإسكندرية: غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل خلال أيام

محمية وادي الجمال..مالديف مصر التى لا يعرفها المصريون .. صور

53 درجة.. دولة عربية الأشد حرارة على مستوى العالم

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور