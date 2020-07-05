الغسول وشرب الماء.. 7 نصائح يومية للتعامل مع حب الشباب

قدّمت الدكتورة أحلام إسماعيل استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، العديد من النصائح اليومي لأصحاب البشرة الدهنية ومصابي حب الشباب .





ونصحت الدكتورة أحلام إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten بضرورة اتباع روتين يومي يبدأ باستخدام غسول خاص للبشرة الدهنية وحب الشباب مرتين يوميًا .





كما قدمت عدة نصائح أخرى وهي :





- عمل سكراب ووصفات طبيعية للبشرة لتنظيف المسام التي تسبب تكون البثور والحبوب





-الأشخاص الذين يعانون من الحبوب ، لابد من ارتداء ملابس قطنية بشكل مستمر لمنع التهاب الحبوب





- ممارسة الرياضة باستمرار مع ضرورة غسل الوجه من العرق





- استخدام كريم واقي الشمس بشكل مستمر عند الخروج في أشعة الشمس





- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والإكثار من تناول الخضروات والفواكه





-شرب المزيد من الماء وتقليل استهلاك المشروبات الغازية .