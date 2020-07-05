الغسول وشرب الماء.. 7 نصائح يومية للتعامل مع حب الشباب

قدّمت الدكتورة أحلام إسماعيل استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، العديد من النصائح اليومي لأصحاب البشرة الدهنية ومصابي حب الشباب .
ونصحت الدكتورة أحلام إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten بضرورة اتباع روتين يومي يبدأ باستخدام غسول خاص للبشرة الدهنية وحب الشباب مرتين يوميًا .
كما قدمت عدة نصائح أخرى وهي :
- عمل سكراب ووصفات طبيعية للبشرة لتنظيف المسام التي تسبب تكون البثور والحبوب
-الأشخاص الذين يعانون من الحبوب ، لابد من ارتداء ملابس قطنية بشكل مستمر لمنع التهاب الحبوب
- ممارسة الرياضة باستمرار مع ضرورة غسل الوجه من العرق
- استخدام كريم واقي الشمس بشكل مستمر عند الخروج في أشعة الشمس
- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والإكثار من تناول الخضروات والفواكه
-شرب المزيد من الماء وتقليل استهلاك المشروبات الغازية .