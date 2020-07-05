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مرأة

الغسول وشرب الماء.. 7 نصائح يومية للتعامل مع حب الشباب

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:02 م
حب الشباب
حب الشباب
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رشا عوني
قدّمت الدكتورة أحلام إسماعيل استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، العديد من النصائح اليومي لأصحاب البشرة الدهنية ومصابي حب الشباب . 

ونصحت الدكتورة أحلام إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten بضرورة اتباع روتين يومي يبدأ باستخدام غسول خاص للبشرة الدهنية وحب الشباب مرتين يوميًا . 

كما قدمت عدة نصائح أخرى وهي : 

- عمل سكراب ووصفات طبيعية للبشرة لتنظيف المسام التي تسبب تكون البثور والحبوب 

-الأشخاص الذين يعانون من الحبوب ، لابد من ارتداء ملابس قطنية بشكل مستمر لمنع التهاب الحبوب

- ممارسة الرياضة باستمرار مع ضرورة غسل الوجه من العرق 

- استخدام كريم واقي الشمس بشكل مستمر عند الخروج في أشعة الشمس

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والإكثار من تناول الخضروات والفواكه 

-شرب المزيد من الماء وتقليل استهلاك المشروبات الغازية . 
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