"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة، إنه يأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تشكيل فريق لرصد تحورات فيروس كورونا.









وأعطت إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر لاختبار جديد قائم على اللعاب لفيروس كورونا وهو متاح في بعض الأماكن، ويقول مصنعو الاختبار إنه يمكن إنتاج النتائج في غضون ساعات.





ويقول الخبراء إن هذا قد يشجع المزيد من الناس على الخضوع للاختبار بالإضافة إلى السماح ببدء العلاج عاجلًا للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.





وأضافوا أن نتائج الاختبارات السلبية تسمح للناس بالعودة إلى العمل والمدرسة في وقت أقرب، ويتطلب الاختبار أن يبصق الشخص في أنبوب أو كوب ، وبعد ذلك ، في غضون دقائق ، يتم اختبار اللعاب بحثًا عن كورونا.





ووفقا لموقع health line يقول منشئو الاختبار إنه يمكنهم استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات لتحقيق النتائج ، مما يعني تأثيرًا أقل على سلسلة التوريد.





وأشاروا أيضًا إلى أن الاختبار يستخدم البصاق بدلًا من المسحات ويمكن إدارته بواسطة أشخاص مدربين غير طبيين، ويمكن أن يوفر نتائج في غضون ساعات قليلة وبأسعار معقولة نسبيًا.