روسيا تنهي التجارب السريرية للقاح ضد كورونا سبتمبر المقبل

أعلنت هيئة الرقابة على المنتجات الروسية /روسكوم نادزور/ أنه من المقرر الانتهاء من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مركز فيكتور الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات في سبتمبر المقبل.





وأوضح المكتب الصحفي للهيئة الروسية لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء، اليوم الجمعة "نخطط للانتهاء من التجارب السريرية في سبتمبر 2020".





وأكدت الهيئة الرقابية الروسية أن جميع المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز الأبحاث الحكومي الروسي يشعرون أنهم بخير.





وحول الأعراض الجانبية للقاح، أكدت الهيئة أن ستة من أصل 100 متطوع شعروا بألم في منطقة الحقن، فيما لم تظهر آثار جانبية لدى المتطوعين.



