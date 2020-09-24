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رياضة

محمد اوناجم يشارك متابعيه صورة من الإجازة الصيفية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:43 م
محمد اوناجم
محمد اوناجم
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محمد بدران

شارك المغربي محمد اوناجم لاعب نادي الزمالك، متابعيه وجمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد اوناجم في البحر علي متن مركب مرتديا شورت، أثناء قضاء الإجازة الصيفية، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تولي البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق قيادة الفريق، بداية من مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

ويصل باتشيكو للقاهرة بعد غد، السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيًا.

وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنويا، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز.

وسيتم استبعاد عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.


 

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