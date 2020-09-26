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رياضة

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح منشآت شبابية ورياضية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
وزير الرياضة يصل
وزير الرياضة يصل أسيوط لافتتاح منشآت شبابية ورياضية
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ريهام بكير
استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صباح اليوم، السبت، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فور وصوله تمهيدًا لجولة تفقدية وافتتاح لبعض المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، برفقة قيادات الوزارة وقيادات المحافظة التنفيذية وعدد من النواب والدكتور جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.


ويأتي ذلك ضمن جولات الدكتور أشرف صبحي الميدانية لمحافظات الصعيد، والتي يبدأها بمحافظة أسيوط ويتبعها سوهاج، في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبناء الوطن بالصعيد ومتابعة سير العمل على أرض الواقع من أجل الوقوف على آخر مستجدات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية.


ويفتتح وزير الشباب والرياضة خلال جولته بأسيوط، عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي والفتح وأبوتيج وصدفا، ومشروعات اليونيسف ومشروع 1000 فتاة 1000 حلم بنادي أسيوط الرياضي، وتكريم فريق كرة اليد لنادي أسيوط الرياضي ونادي بترول أسيوط، بالإضافة إلى سباق دراجات ينطلق من أمام ديوان.


وتختتم الزيارة بلقاء شبابى حواري بقاعة قصر ثقافة المحافظة، يستمع خلالها الدكتور أشرف صبحي لشباب وفتيات محافظة أسيوط والاستماع لأهم المشاكل والتحديات التى تواجه الحركة الشبابية بالمحافظة، والتأكيد على رؤية القيادة السياسية واهتمامها بأبناء الصعيد.


يرافق الوزير؛ الدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالقادر والدكتور يوسف ورداني، مساعدي الوزير، ومحمد حسن ومحمد القوصي، معاوني الوزير، ورمزي هندي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، ومصطفى منصور، رئيس المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس المركزية للتنمية الرياضية.
وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح منشآت شبابية ورياضية
وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح منشآت شبابية ورياضية
وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح منشآت شبابية ورياضية
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