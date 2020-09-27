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فن

معلش أصلي مدلعها .. تامر عاشور يتصدر تريند يوتيوب لليوم الثاني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم - محمد نحلة
تواصل اغنية " معلش اصل مدلعها" للفنان تامر عاشور تصدر تريند يوتيوب لليوم الثاني على التوالي،واقتربت الاغنية من تخطي نصف مليون مشاهدة عبر قناة تامر عاشور الرسمية.

"معلش أصلي مدلعها"  كلمات: صابر كمال، الحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفي اصلان.

قانون: ماجد سرور، أكورديون: وائل النجار، بيز جيتار: بباوي رأفت، كمان: محمد مدحت، رق: هشام العربي.

يذكر أن تامر عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاح كبير، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

وعلى صعيد اخر، شارك تامر عاشور في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من خلال احياء حفل في جدة. 

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