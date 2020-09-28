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محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصنع لإنتاج إطارات السيارات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين،  مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  لمتابعة سير العمل والإنتاج والتعرف على آخر تطورات العمل داخل المصنع، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار .

وتفقد المحافظ ورئيس اتحاد الصناعات المصرية  أقسام الإنتاج والتصنيع، واستمعا  لشرح موجز  عن كيفية إنتاج إطار السيارات والمراحل المختلفة للانتاج ، والمعدات المستخدمة فى الصناعة .



ومن جانبه ، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر صرح صناعى عظيم ، ومن الكيانات العملاقة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا نظرا لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية ، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله ، والمقام على مقاييس عالمية ،   مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة حقيقية على كافة الاصعدة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى  .

  

كما التقى المحافظ  ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بعدد من الشباب العاملين داخل المصنع ، مشيدان  بجهودهم وحرصهم على العمل الجاد لتحقيق مستقبل أفضل لهم وللبلاد .

يذكر أن المصنع لإنتاج إطارات السيارات والدارجه النارية يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه خلال الشهر القادم  ، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثدر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا.
محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصنع لإنتاج إطارات السيارات
محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصنع لإنتاج إطارات السيارات
محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصنع لإنتاج إطارات السيارات
محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصنع لإنتاج إطارات السيارات
محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصنع لإنتاج إطارات السيارات
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