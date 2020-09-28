محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة اتحاد الصناعات ونائب مدير نوادى القوات المسلحة

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، اللواء محمود صبحى نائب مدير إدارة نوادى القوات المسلحة ، ومهندس محمد زكى السويدى رئيس هيئة اتحاد الصناعات المصرية ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات .وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.





ورحب اللواء عادل الغضبان ، بالحضور مؤكدا على اهمية الزيارة فى التعاون مع هيئة اتحاد الصناعات المصرية فى دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بمحافظة بورسعيد .







