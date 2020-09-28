محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة اتحاد الصناعات ونائب مدير نوادى القوات المسلحة

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، اللواء محمود صبحى نائب مدير إدارة نوادى القوات المسلحة ، ومهندس محمد زكى السويدى رئيس هيئة اتحاد الصناعات المصرية ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات .وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.
ورحب اللواء عادل الغضبان ، بالحضور مؤكدا على اهمية الزيارة فى التعاون مع هيئة اتحاد الصناعات المصرية فى دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بمحافظة بورسعيد .
وأوضح المحافظ ، أن بورسعيد شهدت تقدما كبيرا فى المستوى الصناعى الاقتصادى من خلال إقامة كيانات صناعية عملاقة على ارض بورسعيد ، ودخول صناعات تقام لأول مرة بالمحافظة مما ساهم فى تحقيق طفرة فى الإنتاج والصناعة ، و الارتقاء بالصناعة المحلية و خلق فرص عمل متنوعة للشباب ، مشيرا إلى استمرار الجهود لتحقيق أعلى مستوى من التقدم الصناعى الذى يخدم المحافظة وابناءها .