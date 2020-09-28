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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة اتحاد الصناعات ونائب مدير نوادى القوات المسلحة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، اللواء محمود صبحى نائب مدير إدارة نوادى القوات المسلحة ، ومهندس محمد زكى السويدى رئيس هيئة اتحاد الصناعات المصرية ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات .وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بالحضور مؤكدا على اهمية الزيارة فى التعاون مع هيئة اتحاد الصناعات المصرية فى دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بمحافظة بورسعيد .


وأوضح المحافظ ، أن بورسعيد شهدت تقدما كبيرا فى المستوى الصناعى الاقتصادى من خلال إقامة كيانات صناعية عملاقة على ارض بورسعيد ، ودخول صناعات تقام لأول مرة بالمحافظة مما ساهم فى تحقيق طفرة فى الإنتاج والصناعة ، و الارتقاء بالصناعة المحلية و خلق فرص عمل متنوعة للشباب ، مشيرا إلى استمرار الجهود لتحقيق أعلى مستوى من التقدم الصناعى الذى يخدم المحافظة وابناءها .
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة اتحاد الصناعات ونائب مدير نوادى القوات المسلحة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة اتحاد الصناعات ونائب مدير نوادى القوات المسلحة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة اتحاد الصناعات ونائب مدير نوادى القوات المسلحة
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