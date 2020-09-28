رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول: بورسعيد تتمتع بمقومات عالمية لاستضافة البطولات

أكد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى أن اجتماعا هاما عقده اليوم مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي هامش افتتاح الدورة التدريبية للمدربين والحكام والاداريين.





أسفر عن عزم الاتحاد المصرى إقامة أول بطولة محلية لكرة المينى فوتبول علي ملاعب مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .





وأوضح أحمد سمير سليمان الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التطوير والاستراتيجيات بالاتحادين العربى والأفريقى بأن محافظة بورسعيد تتمتع بامكانات هائلة في البنية التحتية الرياضية والسياحية تؤهلها لاستضافة البطولات العربية والقارية والدولية .. وكذلك الخبرات التي يتمتع بها نجوم كرة القدم من أبناء المدينة الباسلة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الإتحاد المصري لإنجاح البطولات المنتظر استضافها في المدينة الباسلة .





فيما أعرب محمد عاشور رئيس منطقة بورسعيد الميني فوتبول عن شكره وتقديره لحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تسخير إمكانيات كافة المنشآت الرياضية لإستقبال فعاليات البطولات المحلية والدولية المنتظر إقامتها علي ملاعب النجيل الصناعي بالمحافظة خاصة داخل مراكز الشباب .



