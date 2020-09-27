لتسهيل سير المياه والرى .. إطلاق حملة لتطهير ترع القليوبية

تابع المهندس محمد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لري القليوبية أعمال تطهير الترع بقرى المحافظة والتي تتم على قدم وساق لتسهيل سير مياه الرى من أول إلى آخر الترع وتوفيرها للمزارعين حيث يتم أعمال تطهير ترعة الفلفلة المستجدة، وترعة نقباس ونزع الحشائش.





كما تمت متابعة أعمال تطهير ترعتي الجاية والبحر الشبيني ضمن أعمال التطهيرات ونزع الحشائش السنوية بهندسة ري غرب بلبيس بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير ترعة العاقولة ونزع الحشائش.





وأضاف أبو السعود أن أعمال التطهير للترع تضمنت أيضا نزع الحشائش بترعة الحيزانية بهندسة ري شبرا وبالإضافة إلى أعمال تطهير ترعة وصلة إسكندر بهندسة ري قليوب.





وكان المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية قد أعلن أن خطة المديرية لإعادة تأهيل الترع تتضمن 7 ترع بنطاق المحافظة، بطول 56 كيلو متر موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه لإعادة التأهيل والتي من بينها تأهيل ترعة السبيل من الفم للنهاية بمدينة طوخ، وكذلك تأهيل ترعة الجانبية اليسري للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر فى المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم.





كما تتضمن الخطة أيضا تأهيل ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر فى المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540 كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة البرثومية بمدينة طوخ فى المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389 كم زمام هندسة ري بنها، وكذلك تأهيل ترعة كشمير اليمنى زمام هندسة ري شبرا فى المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.





وأوضح مدير ري القليوبية، أن مشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.