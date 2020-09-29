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أخبار العالم

العاهل البحريني ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد 3 أيام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نعى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، واصفا إياه بالحكيم. 

وقال البيان الصادر عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة: 

بسم الله الرحمن الرحيم
“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.
صدق الله العظيم

ينعي ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل صباح المالكه الكرام وشعب الكويت العزيز.

إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

وبناءً على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صدر قرار جاء فيه:

حدادًا على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاث أيام.

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