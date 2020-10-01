حظك اليوم الخميس 1 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 1-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل

مهنيا: القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور... تأن في خطواتك. عاطفيا: تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.





برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

مهنيا وصحيا: يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.





برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

عاطفيا: اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.





برج السرطان

عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

مهنيا واجتماعيا: المريخ يتراجع في منزل العمل وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.





برج الأسد

عاطفيا: القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

مهنيا: الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.





برج العذراء

عاطفيا: اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.





برج الميزان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.





برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.





برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

عاطفيا: فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.





برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعالاتك.

عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس، وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما ، وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.





برج الدلو

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.





برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.