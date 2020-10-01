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حظك اليوم الخميس 1 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 1 - 10 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 1-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل 
مهنيا: القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور... تأن في خطواتك.
عاطفيا: تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.
مهنيا وصحيا: يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.
عاطفيا: اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.

برج السرطان
عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.
مهنيا واجتماعيا: المريخ يتراجع في منزل العمل وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

برج الأسد
عاطفيا: القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.
مهنيا: الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

برج العذراء
عاطفيا: اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.

برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.
عاطفيا: فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعالاتك.
عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس، وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما، وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.

برج الدلو
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.
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