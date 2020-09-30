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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئى لك برجك؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
أبراج
أبراج
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 30 سبتمبر و كنت طالبًا وتحاول الحصول على تعليم عال، فقد تضعف معنوياتك بسبب العقبات التي تعترض طريقك.

في مثل هذه الحالة، يُنصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابيًا، قريبا يمكن أن تتحول الأشياء في صالحك.

بالحديث عن أموالك ، عليك أن تعمل بحكمة في الأمور المالية، أنت بحاجة إلى خطة مالية جيدة في هذا الوقت.

إذا كنت قادرًا على إكمال مهام المكتب في الوقت المحدد اليوم ، فستحصل بالتأكيد على الفائدة.

من الممكن أن ينظر كبار المسؤولين إلى عملك الشاق.

نصيحة علم الابراج ..
 إذا تم تكليفك بعمل إضافي اليوم ، فحاول إكماله بأمانة وتفان تام.

على الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم جيدًا. ستنفق بعناية وستولي المزيد من الاهتمام للادخار، وقد تظهر مشكلة مفاجئة في حياتك الشخصية. ولكن بحلول المساء سيكون جو منزلك طبيعيًا.
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شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

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