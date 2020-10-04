بث مباشر.. استقبال أول أفواج العمرة بالمسجد الحرام بعد عودتها رسميا

حرصًا من موقع صدى البلد، نقدم لكم بثًا مباشرا لاستقبال أول أفواج العمرة بالمسجد الحرام بعد عودتها رسميا.





أعلنت السلطات السعودية أمس عن استئناف العمرة تدريجيًا بداية من منتصف الليلة بتوقيت مكة المكرمة ، ووضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها لضمان سلامة المعتمرين حيث سيتم تطهير سجاد المسجد الحرام عن طريق غسل المسجد الحرام يوميًا "10" مرات، وذلك بعد خروج المعتمرين بعد أن يفرغوا من أداء مناسك العُمرة.





ويشار الي ان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد كشفت عن خطتها لضمان سلامة المعتمرين حيث سيتم تطهير سجاد المسجد الحرام عن طريق غسل المسجد الحرام يوميًا "10" مرات، وذلك بعد خروج المعتمرين بعد أن يفرغوا من أداء مناسك العمرة.

ويشارك في عملية الغسيل 4 آلاف عامل وعاملة، حيث يستخدم "60000" لتر من المنظفات والمطهرات يوميًا، وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضًا يتم تطهير المسجد الحرام بـ"1200" لتر من أجود أنواع المعطرات، وذلك بشكل يومي، بمشاركة "100" معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة.



