برومو بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش يقترب من ربع مليون مشاهدة

حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية، واقتربت عدد مشاهدات البرومو من ربع مليون مشاهدة.





وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".





ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.





يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.





تأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مؤدي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "١٠٠ حساب".





على الجانب الآخر نشر المطرب حسن شاكوش مقطع فيديو له خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر حسن شاكوش في مقطع الفيديو ، وهو يقف فى البلكونة ، وعلق قائلا : " نفسي افرح بس خايف " .





وخضع حسن شاكوش لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور عمر مارو، وظهر بـ"لوك كاجوال" بسيط، حيث ارتدى تي شيرت من اللون الأبيض ونسقه مع بنطلون من الجينز الرمادي، وحذاء رياضي أسود اللون.