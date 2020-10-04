AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برومو بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش يقترب من ربع مليون مشاهدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
محمد نحلة

حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية، واقتربت عدد مشاهدات البرومو من ربع مليون مشاهدة.


وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".


ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.


يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.


تأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مؤدي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "١٠٠ حساب".


على الجانب الآخر نشر المطرب  حسن شاكوش مقطع فيديو له خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


وظهر حسن شاكوش في مقطع الفيديو ، وهو يقف فى البلكونة ، وعلق قائلا : " نفسي افرح بس خايف " . 


وخضع حسن شاكوش لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور عمر مارو، وظهر بـ"لوك كاجوال" بسيط، حيث ارتدى تي شيرت من اللون الأبيض ونسقه مع بنطلون من الجينز الرمادي، وحذاء رياضي أسود اللون.

Advertisements

موضوعات متعلقة

هنعمل لغبطيطا .. عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة بصحبة حسن شاكوش

عمر كمال يروج لـ أحدث أغانيه مع حسن شاكوش

حسن شاكوش يحيي 6 حفلات غنائية فى تونس

عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة مع حسن شاكوش: كام واحد مستنى

عمر كمال يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة هنعمل لغبطيطا

مهرجان هنعمل لغبطيطا لـ عمر كمال وحسن شاكوش تريند رقم 3 على يوتيوب

ترشيحاتنا

#قناة_الزمالك خط_أحمر .. الجمهور يدعم قناة النادي بعد فصل الإرسال

خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

زملكاوي ولا اهلاوي.. زميل محمد صلاح السابق في المقاولون يعلن ميول نجم ليفربول

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

أخبار الرياضة| بيراميدز يطارد الزمالك.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وقرار جديد من مرتضي منصور

كبير موظفي البيت الأبيض: ترامب بصحة جيدة وطلب مستندات مهمة لمراجعتها

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

اعتدوا عليها وأحرقوها .. مظاهرات غاضبة في الهند بسبب واقعة اغتصاب جماعي .. صور