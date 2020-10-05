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مرأة

6 أسباب صادمة وراء كثرة النسيان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
النسيان أحد أعراض الشيخوخة الشائعة وعادة لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة لكبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة ويتبعون أسلوب حياة صحي.

 فيما يلي 6 أسباب شائعة يقدمها موقع  powerofpositivity تجعلك أكثر نسيانًا من المعتاد


1. التوتر والقلق المزمنان

 قد يكون الإجهاد المفرط أحد أسباب نسيانك مؤخرًا فإن الكثير من التوتر يمكن أن يلحق الضرر بجسمك وعقلك.
 
على الرغم من أنه لا يمكنك التخلص من التوتر تمامًا في حياتك ، إلا أنه يمكنك تقليله. هناك العديد من الطرق لتقليل التوتر ، بحيث يقل القلق لديك وتشعر بالتحسن.

2. الاكتئاب

من الأعراض المميزة للاكتئاب فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت ممتعة في السابق سيكون من الصعب تذكر الأشياء. إذا كنت تواجه صعوبات في تذكر الأشياء ولديك علامات أخرى للاكتئاب .

3. الدواء

 إذا كنت تواجه صعوبات في الذاكرة ، فهل تعتقد أن الدواء الذي تتناوله قد يكون سببًا لذلك؟ إذا لم يكن من الآثار الجانبية ، فقد يكون هناك تفاعلان أو أكثر من الأدوية.

4. قلة النوم

تسبب قلة النوم عدم التركيز لذا حاول الحصول على 7-9 ساعات نوم جيدة على الأقل ليلًا. تجنب شرب الكافيين قبل النوم بساعتين. حافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة وفي درجة حرارة مريحة تساعد على النوم.

6. أمراض الغدة الدرقية

يعاني بعض الأشخاص من حالة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وزيادة حركات الأمعاء والقلق. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية من الأفكار المتسارعة ، وفقدان الوزن ، وعدم تحمل الحرارة.


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