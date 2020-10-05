6 أسباب صادمة وراء كثرة النسيان

فيما يلي 6 أسباب شائعة يقدمها موقع powerofpositivity تجعلك أكثر نسيانًا من المعتاد









1. التوتر والقلق المزمنان





قد يكون الإجهاد المفرط أحد أسباب نسيانك مؤخرًا فإن الكثير من التوتر يمكن أن يلحق الضرر بجسمك وعقلك.

2. الاكتئاب



3. الدواء





إذا كنت تواجه صعوبات في الذاكرة ، فهل تعتقد أن الدواء الذي تتناوله قد يكون سببًا لذلك؟ إذا لم يكن من الآثار الجانبية ، فقد يكون هناك تفاعلان أو أكثر من الأدوية.

4. قلة النوم





تسبب قلة النوم عدم التركيز لذا حاول الحصول على 7-9 ساعات نوم جيدة على الأقل ليلًا. تجنب شرب الكافيين قبل النوم بساعتين. حافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة وفي درجة حرارة مريحة تساعد على النوم.



6. أمراض الغدة الدرقية