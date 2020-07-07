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بديل المسكنات .. 6 أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:27 ص
أطعمة تساعد فى التخلص
أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة سهام سوقية  استشاري التغذية، إنه عندما يشعر  الكثير من الأشخاص بآلام الرأس يُسرعون لـ تناول المسكنات، اذ تعتبر الحل الأسرع، لكنها لا تعتبر الحل الأفضل، حيث أن هناك أضرار صحية تصيب الجسم عند تناولها، فمن الأفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من الصداع.

وأضافت سهام سوقية ، أن هناك بعض الأغذية و الأطعمة لها فعالية جيدة في تخفيف آلام الرأس أبرزها ما يلي:

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الموز

من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس هو المغنيسيوم ويمكن الحصول عليه من خلال أصناف عديدة أهمها الموز إذ يحتوي الموز على نسبة كبيرة من المغنيسيوم كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

الزبادى

معروف بأن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء ولكن في الحقيقة أنه يعتبر علاج جيد للصداع، حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع وينصح بإضافة ملعقة عسل أو قطع فواكه طازجة إلى الزبادي لتعزيز الطاقة في الجسم.

الشوكولاتة  الداكنة

في حال شعرت بالصداع ويكون سببه التوتر، نحن ننصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي، لا شك أن هذا الكلام ينطبق على باقي أنواع الشوكولاتة ،ولكن تبقى الشوكولا الداكنة الأقل ضررًا من باقي الأنواع.
الأفوكادو

إن الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جدًا لعلاج العديد من الأمراض ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا يؤدي إلى حدوث صداع لهذا يمكنكم إضافة الأفوكادو إلى نظامكم الغذائي وتناوله عند الإصابة بالصداع و نخص بالذكر هنا المرأة التي تعاني من آلام الرأس أثناء الدورة الشهرية.

القهوة

إن تناول فنجان من القهوة يساعد في الشعور باليقظة على الفور، كما أن القهوة تساهم في تخفيف الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، من هذا الكلام نستنتج بإحتواء بعض أدوية الصداع على كمية صغيرة من الكافيين.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية نسبة ممتاز من المغنيسيوم ولهذا ننصح بتناولها في حال الشعور بالصداع ومن أبرز الخضروات الورقية التي يمكن تناولها   الملفوف  والسلق  والبقدونس والسبانخ .

البطيخ

قد يكون سبب الشعور بالصداع هو الجفاف هنا ننصح بشرب كافية من الماء وتناول البطيخ كونها فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة و تحتوي على 92% من الماء كما أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق
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