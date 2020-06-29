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مرأة

محاربة الصداع.. كوب من هذا المشروب المذهل يوميا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:01 ص
صداع
صداع
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لمياء الياسين
تناول القهوة بانتظام يمكن أن يساعد في فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية العنيدة في جسمك.

ويزيد الكافيين من معدل التمثيل الغذائي في الجسم ، مما يساعدك تلقائيًا على إنقاص الوزن...إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من القهوة يقدمها موقع برايت سايد:

محاربة الاكتئاب والمزاج المتقلب

شرب القهوة بانتظام يساعد على محاربة الاكتئاب والمزاج المتقلب

مكافحة الصداع النصفي

في الواقع ، يمكن أن يساعدك الكافيين في القهوة على مكافحة الصداع النصفي لأنه غني بمضادات الأكسدة.

تحافظ على المناعة

من المعروف أيضًا أن القهوة تحافظ على نظام المناعة قويًا وصحيًا ومع ذلك ، كل هذا ينطبق على القهوة الطبيعية فقط القهوة الفورية أو القهوة الجاهزة التي تحصل عليها في السوق ليست فكرة جيدة على الأرجح غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية ومواد حافظة وكمية أكبر من السكر والتي تضر بصحتك فقط.
 
إنقاص الوزن

القهوة تساعدك على إنقاص الوزن ولديها الكثير من الفوائد الأخرى ووجد العلماء أن استهلاك القهوة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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