بجنيهين فقط... حيلة عجيبة تعالج الصداع

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الصداع يوميا، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويفضل بعض الأشخاص عدم الإكثار من تناول العقاقير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك وصفة سريعة تعالج الصداع بدون أدوية.





كشف موقع هيلث عن وصفة لعلاج الصداع بدون أدوية وهي:





الزيوت الأساسية هي سوائل مركزة للغاية تحتوي على مركبات عطرية من مجموعة متنوعة من النباتات. بها العديد من الفوائد العلاجية وغالبًا ما يتم استخدامها موضعيًا ، على الرغم من أنه يمكن تناول بعضها.





زيوت النعناع واللافندر الأساسية مفيدة بشكل خاص عندما يكون لديك صداع.





ثبت أن تطبيق زيت النعناع العطري على المعابد يقلل من أعراض صداع التوتر .





وفي الوقت نفسه ، يعد زيت اللافندر فعالًا للغاية في الحد من آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفة العليا واستنشاقه، يمكنك شراء زيت النعناع و زيت اللافندر من العطار.



