تعرف على أدوية علاج الصداع النصفى

يعد الصداع النصفى من اكثر المشكلات الطبية المزعجة التى تفقد الانسان تركيزه نتيجة للألم الذي يسيطر على رأسه.
والصداع النصفي يمكن أن يصيب أحد جانبي الرأس ويمكن أن يسيطر على الجانبين معا في بعض الحالات الشديدة ومن والمهم جدا معرفة سبب الصداع حتى يتم علاجه بشكل صحيح.
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وبالرغم من وجود بعض الطرق العلاجية الطبيعية التى نجحت مع كثيرين فى علاج الصداع النصفي ، إلا أن بعض الحالات القوية تستلزم أخذ الدواء المناسب.
وعرض موقع " mayoclinic" اهم الادوية الخاصة بعلاج الصداع النصفى
•ادوية الإيبوبروفين مثل (أدفيل وموترين آي بي ) والأسيتامينوفين مثل (تايلينول) والأسبرين.
•أدوية التريبتان ، مثل سوماتريبتان (إيميتريكس) وزولميتريبتان (زوميج).
•الأدوية الوقائية مثل metoprolol (Lopressor)