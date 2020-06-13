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مرأة

بدون أدوية.. علاج الصداع النصفى بـ 4 طرق طبيعية

السبت 13/يونيو/2020 - 05:24 م
اسماء محمد
يعد الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية شيوعا وهو يستهدف النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال بما يقرب ثلاثة أضعاف ويسبب الم شديد في الرأس مما يجعل يفقد الانسان القدرة على أداء مهامه اليومية.

وأعراض انواع الصداع كثيرة ومتعددة ولكن الصداع النصفي له مجموعة من الأعراض مثل الغثيان أو القيء أو زيادة الحساسية للضوء أو الصوت، كما يزداد مع ممارسة اى نشاط مثل صعود الدرج، ويؤثر على جانب واحد فقط من رأس واحيانا نادرة الجانبين بخلاف الشعور بالخفقان.

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وذكر موقع " mayoclinic " أن علاج الصداع النصفي يعتمد فى الاساس على معرفة السبب الرئيسي وعلاجه.

وتوجد 4 طرق طبيعية تساعد فى علاج الصداع النصفى والسيطرة عليه وهى: اخذ قسط كاف من الراحة فى غرفة مظلمة وهادئة، الخضوع للتدليك والمساج، وضع كمادات ساخنة أو باردة على على الرأس أو الرقبة، أخذ كميات صغيرة من المشروبات المحتوية على الكافيين.

وتقضى هذه الطرق الأربعة على جزء كبير من الألم ولكن في بعض الحالات لا يتم القضاء عليه بشكل نهائي حيث يمكن الاستعانة بأحد الأدوية المسكنة للالم وعلاج الصداع التى يمكن تناولها دون روشتة طبية.
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