ترتيب مجموعة مصر قبل الصدام مع جنوب السودان في تصفييات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن الانتصار، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، بينما يسعى منتخب جنوب السودان لتحقيق أول انتصار له في التصفيات مستفيدًا من إقامة اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان على ملعب جوبا في جنوب السودان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث بالتساوي مع أنجولا صاحب المركز الثاني بعد التعادل بينهم في الجولة الاولى

فيما يتصدر منتخب مالاوي جدول الترتيب بعد الفوز على جنوب السودان في الجولة الأولى من التصفيات وحصد 3 نقاط

1- مالاوي : 3 نقاط

2- أنجولا : نقطة

3- مصر :نقطة

جنوب السودان: 0 نقطة