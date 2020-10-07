نسعى لحل الخلاف واستئناف المفاوضات.. أول حوار للسفير الإثيوبي بالقاهرة

عقب أسابيع قليلة من تسلم وظيفته، قال السفير الإثيوبي الجديد لدى القاهرة ماركوس تيكلي ريك إن مهمته تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي تستحقه، وذلك وسط خلاف بشأن آلية ملء وتشغيل سد النهضة.





وأضاف السفير الإثيوبي في تصريحات لموقع "المونيتور" إن العلاقات الإثيوبية المصرية يجب أن تكون أفضل بكثير مما عليه الآن، موضحًا أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر.





وأشار "ريك" إلى العلاقات التاريخية على المستوى الشعبي والسياسي بين البلدين، مضيفًا أنها كانت جيدة في الماضي بالطبع "كان هناك نوع من التذبذب بكل تأكيد.. لكن لدينا كثير من الفرص، وأشياء تدعو للتفاؤل يمكن أن تجمعنا"





وبشأن الخلاف حول سد النهضة، رفض السفير الإثيوبي التعليق على دور الولايات المتحدة في المفاوضات، لكنه قال "الاتفاقية التي ترعاها واشنطن لم تكن في مصلحة الشعب الإثيوبي.. لذلك رفضنا حضور الاتفاق الأخير، وبالطبع لم نوقع".





وقال السفير الجديد ، خلال أول حديث صحفي بعد تسلمه منصبه: إنه يعتقد أن الخلاف في مفاوضات سد النهضة يتعلق بآلية ملء وتشغل السد، مضيفا "تتمثل رؤية إثيوبيا في وضع المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بكيفية ملء السد وتشغيله".





ويوضح "ريك" أن المفاوضات مع مصر والسودان لم تفشل رغم توقفها، وتابع "لا يزال بإمكان الدول الثلاث التفاوض وإبرام الصفقة دون مشاركة أطراف أخرى.. يقوم الاتحاد الأفريقي بالتوسط في هذه القضية ..ما زلنا متفائلين بأننا سنواصل المفاوضات ونتوصل إلى اتفاق".





وأوضح السفير الإثيوبي أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مجددا في أي وقت، قائلا "نحن ننتظر من الأطراف المعنية تحديد موعد الاستئناف.. كان من المفترض أن يكون في 14 سبتمبر لكنه لم يتم".





وأكد أن بلاده تؤمن أن الاتحاد الإفريقي سينجح في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، مضيفا "إذا حدث ذلك؛ ستبقى هذه التجربة فارقة في مستقبل الاتحاد".





في السياق ذاته، شدد المسؤول الإثيوبي على ضرورة استعادة الزخم في العلاقات مع مصر، مشيرا إلى وجود عدد من القضايا التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات، وأنه بمجرد حدوث ذلك؛ سيتم تسهيل المفاوضات.





وأشار السفير ريك إلى أنه قام بزيارة إلى البابا تواضروس، بعد أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي، موضحا أنه كان لقاءً ناجحا وجيدا جدا، وأن البابا وعده بالصلاة؛ لأجل حل وتسوية مفاوضات سد النهضة ، وأنه يتوقع حلها قريبا.



