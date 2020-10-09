أعراض معقدة.. دراسة تكشف أدلة جديدة بشأن إصابة الحوامل بـ كورونا

وجد الباحثون أن الأعراض التي تظهر على النساء الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن تستمر لمدة شهرين أو أكثر.





وحلل فريق البحث الدورة السريرية ونتائج 594 امرأة ثبتت إصابتهن بفيروس SARS-CoV-2 أثناء الحمل، ووجدوا أن الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا للحوامل هي السعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والحمى، ونصف المشاركين ما زالوا يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أسابيع و 25 % ظهرت عليهم الأعراض بعد ثمانية أسابيع.





وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة فانيسا إل جاكوبي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة: "وجدنا أن الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يتوقعن فترة طويلة مع ظهور الأعراض".





وأضاف جاكوبي: "يمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا كوفيد -19 أثناء الحمل لفترة طويلة ، ويكون لها تأثير كبير على الصحة والعافية".





في حين ركزت الأبحاث السابقة حول عدوى SARS-CoV-2 أثناء الحمل بشكل أساسي على المرضى المقيمين في المستشفى، ركز التحليل الجديد على المرضى المتنقلين ، الذين يمثلون الغالبية العظمى من البالغين المصابين بالفيروس.





أثبت المشاركون في الدراسة نتائج إيجابية بين 22 مارس و 10 يوليو وكان متوسط ​​أعمارهم 31 عامًا، كان متوسط ​​عمر الحمل وقت التسجيل في الدراسة حوالي 24 أسبوعًا.





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وجد الباحثون العديد من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، ولكن أيضًا الأعراض المرتبطة بالفيروس كانت معقدة بسبب تداخل أعراض الحمل الطبيعي، بما في ذلك الغثيان والتعب والاحتقان.





كما أظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن الأعراض الأولية الأولية كانت السعال (20 %) والتهاب الحلق (16 %) وآلام الجسم (12 %) والحمى (12 %). بالمقارنة ، تحدث الحمى في 43 % من المرضى غير الحوامل في المستشفى.





ووفقًا للدراسة ، كان فقدان حاسة التذوق أو الشم هو العَرَض الأول لدى 6٪ من النساء الحوامل، وشملت الأعراض الأخرى ضيق التنفس، وسيلان الأنف، والعطس، والغثيان، والتهاب الحلق، والقيء، والإسهال ، أو الدوخة.





وجد البحث أن متوسط ​​الوقت اللازم لحل الأعراض كان 37 يومًا.



