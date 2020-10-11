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مرأة

11 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وحللت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 11 أكتوبر فإن ذلك يعني، أنك محب للجمال وتبحث عن المكانة الأعلى وتستطيع أن تحرز تطورا غير متوقع.. أنت أيضا عاطفي وحساس ومتقلب المزاج جدا.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

مميزات وعيوب برج الميزان

بدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر ويستمر حتى يوم 22 أكتوبر، وهو من الأبراج الهوائية التي تعرف مواليده بالعقلانية، كما يعد من أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع مولود الميزان، اما لونه المفضل هو الازرق .

أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، بعض العيوب و المميزات التى يتصف بها مولود الميزان...

المميزات :
-اجتماعي، منصف، متعاون، دبلوماسي، كريم
- مولود الميزان يتمتع بالجاذبية، فهو يهتم بمظهره الخارجى .
- يكره الميزان الظلم والعنف.
-العلاقات الإنسانية مهمة جدا بالنسبة إليه.
-أسلوبه الراقي يجذب الآخرين إليه.

ولكن رغم كل هذه المميزات إلا أن هناك بعض العيوب في هذا البرج وهى:

العيوب :

-شخص غير حاسم.
-يرثى نفسه دائما .
-يحمل الضغينة، و لا يسامح بسهولة .
- يتجنب مواجهات الكثير من المشاكل و الصعوبات .
-متردد فى اتخاذ القرارت .

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