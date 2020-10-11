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منوعات

فيروس كورونا يقضي على 10000 فأر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لم يقضي فيروس كورونا على البشر فحسب بل وصل إلى القوارض، فقد مات ما يقرب من 10000 من الفئران في ولاية يوتا بسبب Covid-19 ، مما أدى إلى الحجر الصحي في تسع مزارع للفراء تأثرت بتفشي المرض.

وبحسب ما ورد قال الطبيب البيطري في الولاية  "دين تايلو" إن فيروس كورونا قد أثر في الغالب على حيوانات المنك " الفئران" الأكبر سنًا ، مما أدى إلى القضاء على 50٪ من مستعمرات التكاثر، وقال إن حيوانات المنك الصغيرة لم تتضرر إلى حد كبير.

قالت وزارة الزراعة الفيدرالية (USDA) إن أول حالات إصابة معروفة بـ Covid-19 بين حيوانات المنك الأمريكية كانت في ولاية يوتا ، وتم تأكيد تشخيصها في منتصف أغسطس.

فيما قال "تايلور" لشبكة إن بي سي نيوز إن السلطات علمت بإصابة حيوانات المنك بفيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة عمال المزارع، كما قالت وزارة الزراعة الأمريكية: "بعد نفوق أعداد كبيرة بشكل غير عادي من المنك في المزارع ، أكمل مختبر التشخيص البيطري في ولاية يوتا عمليات التشريح على العديد من الحيوانات المصابة، وتم إرسال عينات من الإجراءات إلى مختبرين ، وتم تأكيد Covid-19 في النهاية".

كما أضاف "تايلور": "بمجرد الانتهاء من الاختبار النهائي ، سنضع خطة حكومية لمنع انتشار هذا الفيروس إلى المزيد من المزارع". "من الأسهل بكثير منع حدوث ذلك ، ثم منعه من الحدوث مرة واحدة."

وفقًا لـ Fur Commission USA ، أكبر اتحاد في البلاد لمزارعي المنك ، هناك ما لا يقل عن 245 مزرعة منك في 22 ولاية يوتا هي ثاني أكبر منتج للجلد في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه تم اكتشاف حيوانات المنك المصابة بفيروس كوفيد -19 لأول مرة في هولندا ، في مزارع متعددة "شهدت أيضًا زيادة في وفيات المنك".

 كانت هناك حالات تفشي لاحقة في إسبانيا والدنمارك. وقد قتلت هذه الدول منذ ذلك الحين أكثر من مليون من حيوانات المنك المستزرعة كإجراء احترازي.

قال مسؤولو وزارة الزراعة الأمريكية إن عدد الحيوانات التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم بأنها مصابة بـ Covid-19 "صغير ... في الغالب بعد الاتصال الوثيق بأشخاص مصابين بـ Covid-19".
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