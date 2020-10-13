كيف تتلاقى الأرواح بعد الدفن.. مستشار المفتي يكشف أسرارا غير معلومة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "هل يتلاقى الأموات والأرواح بعد الدفن، فمثلا دفن شخص في القاهرة وآخر في دمياط، فهل يتقابلان؟".









وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن السؤال، بأن التلاقي لا يكون بالجسد، وإنما تتلاقى الأرواح ، والأرواح لا تعرف الزمان ولا المكان.









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وأضاف: " الميت المدفون في القاهرة، يتلاقى مع روح المدفون في دمياط أو قنا أو أستراليا"، منوها إلى أن عالم الأرواح له قانون آخر، مشيرا إلى أن الأرواح تتلاقى إذا حسنت وصلحت، ولو كانت في أبعد الأماكن.









تلاقي الأرواح بعد الدفن

قال الشيخ محمد توفيق، الداعية الإسلامى، إنه يوجد تلاقى بين الأرواح بين الناس فى الحياة الدنيا، لافتا أن تلاقى الأرواح فى الدنيا يكون فى الرؤى والمنام، مستشهدا بقوله تعالى: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى».



وأضاف «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «انتبهوا أيها السادة» المذاع على فضائية «الحياة»، أن النوم هو الموتة الصغرى للإنسان وما دامت الأرواح تتلاقى فى الموت الأصغر فكذلك تتلاقى أرواح الموتى وهم فى قبورهم مع أرواح الأحياء والأموات.





دعاء للميت بعد الدفن

«اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».









«اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».













الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره

الدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.





