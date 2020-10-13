AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيف تتلاقى الأرواح بعد الدفن.. مستشار المفتي يكشف أسرارا غير معلومة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
القبور
القبور
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "هل يتلاقى الأموات والأرواح بعد الدفن، فمثلا دفن شخص في القاهرة وآخر في دمياط، فهل يتقابلان؟".


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن السؤال، بأن التلاقي لا يكون بالجسد، وإنما تتلاقى الأرواح، والأرواح لا تعرف الزمان ولا المكان.


وأضاف: "الميت المدفون في القاهرة، يتلاقى مع روح المدفون في دمياط أو قنا أو أستراليا"، منوها إلى أن عالم الأرواح له قانون آخر، مشيرا إلى أن الأرواح تتلاقى إذا حسنت وصلحت، ولو كانت في أبعد الأماكن.


تلاقي الأرواح بعد الدفن
قال الشيخ محمد توفيق، الداعية الإسلامى، إنه يوجد تلاقى بين الأرواح بين الناس فى الحياة الدنيا، لافتا أن تلاقى الأرواح فى الدنيا يكون فى الرؤى والمنام، مستشهدا بقوله تعالى: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى».


وأضاف «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «انتبهوا أيها السادة» المذاع على فضائية «الحياة»، أن النوم هو الموتة الصغرى للإنسان وما دامت الأرواح تتلاقى فى الموت الأصغر فكذلك تتلاقى أرواح الموتى وهم فى قبورهم مع أرواح الأحياء والأموات.


دعاء للميت بعد الدفن
«اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».


«اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».



الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره
الدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.


ولتقديم دعاء للميت بعد الدفن يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء دعاء للميت بعد الدفن ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء للميت بعد الدفن ونكثر من قراءة القرآن.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دعاء للميت أبي» في شهر محرم يملأ قبره بالنور والفسحة والسرور

الدعاء للطفل بعد الدفن

أفضل دعاء للمتوفى .. أدعية وأذكار رددها بعد الدفن وفي أي وقت

دعاء للميت وأدعية للمتوفية كلمات مأثورة عن النبي.. تعرف عليها

دعاء استغفار للميت بعد الدفن

دعاء للميت قبل الدفن.. يغسل خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

ترشيحاتنا

تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

تامر أمين يشيد بـ محمد رمضان: برافو يا سيد الرجال.. فيديو

بعد فيديو مذبحة الأقباط.. الأنبا مرقس لـ صدى البلد: لا نحب أن يرى الأطفال هذه المشاهد

خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم

مرتضى منصور: حققت 35 بطولة.. وأرفض لقب الترابيزة والشمسية

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور