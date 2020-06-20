أفضل دعاء للميت قصير مكتوب من 16 كلمة للأب في قبره

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مكتوب

للأب في قبره ، هذا ما يسعى إليه الإبن البار بوالديه، الذي يمتثل لأمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقد أوصى بالحرص على

، وحيث إن هذا العصر يشهد مزيدًا من التسارع على مستوى الزمان والوسائل والتقنيات الحديثة، صار

مكتوب للأب

هو المطلوب بل والأنسب، فوسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الحديثة فرضت الحاجة لوجود

يصلح للتداول على الواتس وتويتر.

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ورد في السُنة النبوية الشريفة، التي لم تترك أمرًا فيه خير لنا، فقد أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم إلى أفضل

مكتوب للواتس وكذلك يصلح للتداول على تويتر وما نحوها من سبل الاتصال الحديثة، وذلك مما جاء في الأثر والحديث الشريف.

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أفضل دعاء للميت قصير مكتوب



ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل

مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل

هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.





أفضل دعاء للميت قصير للأب ( ادعية للمتوفى )

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»، وهذه مجموعة من الأدعية للمتوفي ، وهي من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت قصير مكتوب ويسهل تداوله عبر الواتس وتويتر . دعاء للميت قصير مكتوب للأب المتوفي في قبره هو: «

ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. •اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم •اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. •اللهمّ أبدل •اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

•اللهم ارحم ا بي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره.

•اللهم أطعم أمي و أبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.