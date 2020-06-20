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ديني

أفضل دعاء للميت قصير مكتوب من 16 كلمة للأب في قبره

السبت 20/يونيو/2020 - 10:03 ص
أفضل دعاء للميت قصير
أفضل دعاء للميت قصير مكتوب من 16 كلمة للأب في قبره
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أمل فوزي
أفضل دعاء للميت قصير مكتوب للأب في قبره ، هذا ما يسعى إليه الإبن البار بوالديه، الذي يمتثل لأمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقد أوصى بالحرص على الدعاء للميت ، وحيث إن هذا العصر يشهد مزيدًا من التسارع على مستوى الزمان والوسائل والتقنيات الحديثة، صار دعاء للميت قصير مكتوب للأب هو المطلوب بل والأنسب، فوسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الحديثة فرضت الحاجة لوجود دعاء للميت قصير مكتوب يصلح للتداول على الواتس وتويتر.

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دعاء للميت قصير مكتوب ورد في السُنة النبوية الشريفة، التي لم تترك أمرًا فيه خير لنا، فقد أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم إلى أفضل دعاء للميت قصير مكتوب للواتس وكذلك يصلح للتداول على تويتر وما نحوها من سبل الاتصال الحديثة، وذلك مما جاء في الأثر والحديث الشريف.

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أفضل دعاء للميت قصير مكتوب
دعاء للميت قصير مكتوب ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت قصير مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت قصير مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

أفضل دعاء للميت قصير للأب ( ادعية للمتوفى )
دعاء للميت قصير مكتوب للأب المتوفي في قبره هو: «اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»،  وهذه مجموعة من الأدعية للمتوفي ، وهي من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت قصير مكتوب ويسهل تداوله  عبر الواتس وتويتر .

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.
•اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.
•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
•اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. 
•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين. 
•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين. 
•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.
•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.
•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
•رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره. 
•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين. 
•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك. 
•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته. 
•ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له. 
•وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل.
•اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
•اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
•اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.
•اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
•اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
•اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
•اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
•اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.
•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
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