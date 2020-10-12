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طارق شوقي: المدارس اليابانية بها منهج مصري بنكهة يابانية.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:56 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن  المدارس اليابانية  بدأت في عملها الاسبوع الجاري، مضيفا:" سعداء بوصول المديرين اليابانيين الذين تعطل وصولهم بسبب جائحة كورونا".


وأضاف شوقي  في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج" كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، :" حوالي 41  مدرسة يابانية  تقدم مناهج التعليم الجديد وتدرس المناهج باللغة الانجليزية بناء على رغبة معظم أولياء الأمور ".


وتابع الوزير:" هناك جانب تعليم لبناء الشخصية كما يحدث في اليابان يتم تقديمه في المدارس اليابانية، وذلك يعمل على تقوية مفاهيم العمل الجماعي والانضباط والسير وفق قواعد محددة ".


وأكمل:" المنهج في المدارس اليابانية منهج مصري بنكهة يابانية ونرسل مجموعات من المدرسين المصريين إلى اليابان لاكتساب خبرات ".


ولفت طارق شوقي:" وجود المديرين اليابانيين يحسن الأداء داخل المدارس اليابانية وهناك نسخة  مصغرة من طرق التعلم في المدارس اليابانية متواجدة في المدارس المصرية".

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