طارق شوقي: المدارس اليابانية بها منهج مصري بنكهة يابانية.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس اليابانية بدأت في عملها الاسبوع الجاري، مضيفا:" سعداء بوصول المديرين اليابانيين الذين تعطل وصولهم بسبب جائحة كورونا".









وأضاف شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج" كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، :" حوالي 41 مدرسة يابانية تقدم مناهج التعليم الجديد وتدرس المناهج باللغة الانجليزية بناء على رغبة معظم أولياء الأمور ".









وتابع الوزير:" هناك جانب تعليم لبناء الشخصية كما يحدث في اليابان يتم تقديمه في المدارس اليابانية، وذلك يعمل على تقوية مفاهيم العمل الجماعي والانضباط والسير وفق قواعد محددة ".









وأكمل:" المنهج في المدارس اليابانية منهج مصري بنكهة يابانية ونرسل مجموعات من المدرسين المصريين إلى اليابان لاكتساب خبرات ".









ولفت طارق شوقي:" وجود المديرين اليابانيين يحسن الأداء داخل المدارس اليابانية وهناك نسخة مصغرة من طرق التعلم في المدارس اليابانية متواجدة في المدارس المصرية".



