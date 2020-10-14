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حوادث

سحلوها بعد ما عاكسوها.. المباحث تكثف جهودها لتحديد هوية قتلة فتاة المعادي.. صور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
أخبار البلد
يكثف رجال المباحث في القاهرة جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بمنطقة المعادي بها آثار سحجات، تبين أنها نتيجة تعرضها للسحل في الشارع وسقوطها على الأرض، وهو ما أسفر عن وفاتها.

وتلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.


وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة تبين أن الجثة التي تم العثور عليها لـ فتاة في العقد الثالث من عمرها. 

وتمكّن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من الحصول على المادة المصورة بواسطة كاميرات المراقبة في مكان العثور على الجثة.

وتبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع، تعرّضت للاعتداء والتحرش من قبل مجهولين في سيارة، علّقت الضحية بها نتيجة التصاق حقيبة يدها بها، ما أدى إلى سحلها بعد إسراع الجُناة بسيارتهم في الشارع ما أسفر عن وفاتها.

كما استدعى رجال المباحث شهود عيان؛ لكشف تفاصيل أكثر عن الحادث والوقوف على ملابساته، ما يساعد في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العامة.

حُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
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