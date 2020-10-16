ميسي يزين قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الليجا





وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا على رأس قائمة فريقه والتي ضمت كل من:





في حراسة المرمى: نيتو - أرانو تيناس





خط الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - أراخو - أوسكار مانجويزا - جونيور فيربو - سيرجينو ديست - سيرجيو روبيرتو





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - ميراليم بيانيتش - كارلوس ألينا - ريكي بويج - فرانكي دي يونج - إنكاي بينا- فيليبي كوتينيو





خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتين برايثوايت - ترينكاو - أنسو فاتي





وتقام المباراة غدًا السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لملاقاة نظيره خيتافي في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.