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رياضة

شاهد.. فرجاني ساسي يوجه رسالة قوية لـ الزمالك وجماهيره قبل موقعه الرجاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:16 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
حرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .

ونشر فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية " تويتر": ‏كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم  وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة 
‎#السادسة_زملكاوية باذن الله💪🏹❤️

واصيب فرجاني ساسي بفيروس كورونا بعد توصوله الي المغرب .

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، غدا الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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