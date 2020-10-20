بعد التسجيل فى موقع الانتخابات فقدت الرقم السرى.. كيف أشارك مع المصريين بالخارج؟

أكد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أنه مسموح لكل مواطن مصرى مقيم بالخارج المشاركة فى انتخابات النواب شرط حصوله على رقم التسجيل السرى الخاص به.





وأوضحت أنه فى حالة نسيان الرقم السرى يقوم بإرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي قام بادخاله أثناء التسجيل فى موقع الهيئة حتى يتمكن من الرجوع إليه.





وانتهت المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة 10 أكتوبر الماضى وأكدت ان تسجيل البيانات هامة وضرورية حتى يتسنى للمصريين المقيمين خارج البلاد التصويت في انتخابات مجلس النواب المحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.





الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت للمصريين بالخارج التسجيل باستخدام الرقم القومي اعتبارًا من 27 سبتمبر الماضي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات لكل الناخبين المصريين المقيمين بالخارج وسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومي، على أن يكون أخر موعد للتسجيل 10 أكتوبرالماضى.





وقالت الهيئة أنه غير مسموح لاى مواطن مصرى مقيم بالخارج المشاركة فى المارثون الانتخابى دون التسجيل فى الموقع الالكترونى الخاص بالهيئة



