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أخبار البلد

بعد الإساءة للنبي هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية يتصدر تويتر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، بعد الرسوم المسائيه للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات"‏تم التعميم على جميع الجمعيات
بـ ‎#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية ورفعها من كافة الأسواق والفروع" و "‏‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه ‎#ماكرون_يسيء_للنبي واجب على كل مسلم بمشارق الارض ومغاربها مقاطعة المنتجات الفرنسيه دعمك لاقتصاد من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم جريمه عظيمه ".


وقال أخرون" ‏ الله، أنا أنضم لحملة ‎#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية. ‎#إلا_رسول_الله " و" ‏واجب على كل مسلم ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه". 

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