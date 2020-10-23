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رياضة

من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
وزير الرياضة يقود
وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات الهوائية بالإسكندرية
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ريهام بكير
قاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية، من أمام محور المحمودية، تحت شعار «رياضتك مناعتك» والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة 2000 شاب وفتاة، وبحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

انطلق الماراثون في التاسعة صباحًا من أمام مدخل بشائر الخير على محور المحمودية أمام مستشفى راقودة الجهة البحرية في اتجاه القبارى والعودة من اول دوران على محور المحمودية في الجهة القبلية حتي مدخل الساحة الرياضية ببشاير الخير1.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن انطلاق ماراثون الدراجات اليوم من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية التنموية، يُبرهن للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور الجديدة بمحافظة الإسكندرية والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة، حيث يسهم المشروع في زيادة حركة التنمية والاستثمار بالإسكندرية، ويدعم عمل وسائل النقل المختلفة، فضلًا عن خدمة التوسعات العمرانية الجديدة والمشروعات السكنية المستهدف إقامتها في نطاقه.

وأشار «صبحي» إلى أن الوزارة تسعي إلى تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة في كافة المشروعات والمدن الجديدة، بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبرى، والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن والمشروعات الجديدة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن مبادرة «دراجتك ..صحتك» والتي تنفذها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تأكيدًا على اهتمامه الواضح بنشر ممارسة الرياضة بالمجتمع، والتي تساهم في تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها، ووسيلة انتقال اقتصادية،مشيرا إلي توفير الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بأسعار مدعمة، وتم تنفيذ مرحلتين منها حتى الآن، وجارى التجهيز للمرحلة الثالثة من المبادرة والتي تتضمن أعداد أكبر من الدراجات تتناسب مع الطلب المتزايد عليها.

ولفت "صبحي" إلى حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذًا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة، من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دوري، مؤكدًا أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

 وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة هذا المحفل الرياضي الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات بشكل دوري، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم.
من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

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